Veneto: Covid, da domani 26 febbraio disponibile nuovo vaccino Nuvaxovid

- Da domani sabato 26 febbraio sarà possibile in Veneto aderire alla vaccinazione con il nuovo vaccino anti-Covid 19 Nuvaxovid, accedendo alla sezione dedicata del portale unico regionale di prenotazione. La conferma dell’imminente arrivo della prima fornitura del nuovo vaccino è stata data dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il nuovo vaccino Nuvaxovid sarà disponibile in specifici centri vaccinali, definiti dalle singole Aziende sanitarie locali e facilmente individuabili nel portale regionale di prenotazione. Secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell’Aifa, possono prenotarsi le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora aderito alla vaccinazione. Al momento Nuvaxovid può essere utilizzato solo per il ciclo di vaccinazione di base, che prevede 2 dosi a distanza di 3 settimane l’una dall’altra. Le vaccinazioni con Nuvaxovid inizieranno a partire da lunedì 28 febbraio, salvo ritardi nella consegna del vaccino, il cui arrivo in Veneto è previsto nella giornata di domenica 27 febbraio.(Rev)