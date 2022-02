Incidenti stradali: scooter contro auto nel Napoletano, morto 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Gragnano (Napoli), i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia (Na) sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale per Agerola (Na) in cui un 37enne di Sorrento (Na), a bordo del proprio scooter, si sarebbe scontrato frontalmente contro un'auto che proveniva in direzione opposta. L'uomo è morto sul colpo. I veicoli sono stati sequestrati mentre la salma del 37enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamenti. (Ren)