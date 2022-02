Napoli: controlli Polizia locale, sanzioni tra Poggioreale e Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia locale di Napoli ha effettuato numerosi controlli nei quartieri di Poggioreale e Secondigliano per il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti e alle violazioni del Codice della strada. Nel quartiere di Poggioreale sono stati sanzionati 5 persone per smaltimento di rifiuti fuori orario cosi come previsto dalla normativa e 5 titolari di attività commerciali perché non avrebbero svolto una corretta differenziazione dei rifiuti. Sanzionati, inoltre, 6 titolari per l'utilizzo di sacchi non conformi cosi come da normativa. I controlli sono proseguiti su via Carlo di tocco, via Brin, via Brecce a S.Erasmo, via Gianturco, via Taddeo da Sessa per la repressione della sosta selvaggia e delle altre violazioni del codice della strada. Sono stati elevati 80 verbali per sosta indiscriminata con 7 rimozioni con l'utilizzo di carri gru e sanzionate 4 autovetture sprovviste di copertura assicurativa obbligatoria. Nell'area di corso Secondigliano gli agenti della locale unità operativa Secondigliano, insieme a pattuglie motorizzate del gruppo intervento territoriale, hanno effettuato attività di contrasto alle violazioni del Codice della strada elevando 13 verbali per mancanza di copertura assicurativa, della revisione periodica, di documenti e della patente di guida. (Ren)