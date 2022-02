Covid: Piemonte rimane in zona gialla, 1400 adesioni a vaccino Novavax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte si conferma in zona gialla anche per la prossima settimana. Nel periodo dal 14 al 20 febbraio tutti i dati sono risultati in netta riduzione, con valori già da zona bianca per la Regione. L'Rt è sceso a 0.50 e si è ridotta anche l'indecenza passata da 506,95 a 372,11. Mentre la percentuale di positività dei tamponi si è abbassata dal 17 al 15 per cento. Sul fronte ricoveri, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si è abbassato dall'8,9 per cento al 6,8 per cento. Mentre nei reparti ordinari i posti letto occupati sono passati dal 20,8 per cento al 15,8 per cento. (segue) (Rpi)