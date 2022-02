Veneto: Confartigianato, serve un piano di emergenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto esprime preoccupazione per le ricadute economiche della guerra tra Russia e Ucraina, che prosegue “L'Italia deve prepararsi ad un anno assai complesso: l'aumento del prezzo delle materie prime farà inevitabilmente salire i costi di produzione delle attività manifatturiere, con danni durissimi da sopportare soprattutto per le piccole e medie imprese. L’inflazione al 3,9 per cento è un massacro per le tasche delle famiglie. Sono queste le nuove pandemie economiche a cui si deve dare una risposta”, afferma Boschetto. La Confartigianato sottolinea il grandissimo sforzo messo in atto da decine di migliaia di imprenditori artigiani che, schiacciati da un lato dal caro-commodities non energetiche, dall’altro dal deragliamento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, riescono comunque a non scaricare ancora il problema sull’occupazione. Solo 250 aziende hanno chiesto ammortizzatori sociali per una platea di non più di 1.500 dipendenti. “La funzione da ammortizzatore è però a tempo determinato e non più sostenibile, soprattutto per le nostre filiere manifatturiere che si confrontano ogni giorno con i concorrenti europei (francesi e tedeschi soprattutto), paesi in cui l’inflazione energetica è la metà di quella in Italia. Non è più rinviabile un piano di emergenza economica. Basta palliativi, occorre uno sforzo complessivo di sostegno strutturale e definitivo accompagnato da una forte operazione di semplificazione normativa e di riforma strutturale della bolletta elettrica. La stagione della pandemia non è finita è solo cambiata e non va mollata la presa. Il sostegno del Governo è determinante e non deve mancare”, conclude Boschetto.(Rev)