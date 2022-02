Veneto: sanità, bollini azzurri a dodici ospedali per le cure del tumore alla prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul modello dei “bollini rosa” nati per premiare gli ospedali a misura di donna, la Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha promosso bando nazionale per assegnare i “bollini azzurri” ai centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata. Tra i 94 ospedali in Italia premiati dalla nella prima edizione del Bollino Azzurro, ci sono dodici ospedali veneti: Feltre, Camposampiero, Rovigo, Treviso, Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, Santorso, Bassano, Mater Salutis di Legnago, Borgo Trento di Verona, le due strutture dell'Azienda Ospedaliera di Padova, lo IOV. Inoltre, tra le 33 strutture insignite di una menzione in prospettiva di un miglioramento futuro del percorso di trattamento del tumore alla prostata, vi sono la Casa di cura di Abano, l'ospedale di Schiavonia, il Fracastoro di S. Bonifacio e il Magalini di Villafranca. “Siamo orgogliosi di questi bollini che rappresentano un riconoscimento per la qualità del lavoro svolto, anche durante il non facile periodo della pandemia, e confermano l’importanza dei percorsi multidisciplinari imprescindibili specie nella malattia oncologica, per offrire il miglior percorso di cura possibile al paziente”, commenta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.(Rev)