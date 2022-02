Salerno: scoperta e sequestrata discarica abusiva a Pontecagnano Faiano (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino (Sa) nel corso di controlli mirati alla tutela del territorio ed al contrasto degli illeciti ambientali, unitamente al personale dell’ufficio tecnico del Comune di Pontecagnano Faiano, si sono portati presso una struttura alberghiera lungo il tratto litoraneo ove erano in corso di realizzazione lavori di ristrutturazione. Durante il controllo la pattuglia scorgeva, in un’area limitrofa alla struttura alberghiera, la presenza di una consistente quantità di rifiuti. Nell’area erano abbandonati circa 100 metri cubi di rifiuti speciali quali: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, legno, vetro, imballaggi contenti in origine sostanze pericolose, tutti riconducibili ai lavori di costruzione e demolizione in corso nella struttura alberghiera. (segue) (Ren)