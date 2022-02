Ucraina: manifestazione davanti ambasciata russa a Roma, "Putin aggressore e assassino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con l’inno ucraino la manifestazione organizzata a Roma davanti all’ambasciata russa per protestare contro la decisione del presidente russo Vladimir Putin di dare il via alle iniziative militari. Dietro una alle bandiere dell’Ucraina, e manifesti che condannano il “dittatore” Putin e invitano alla pace, si sono già radunate alcune centinaia di persone. “Putin giù le mani dall’Ucraina” gridano i manifestanti, la gran parte di nazionalità ucraina, che hanno ricevuto anche la solidarietà di vari esponenti politici come l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, secondo cui “il popolo ucraino da anni vive una situazione di violenza e terrore”. In sostegno dei “fratelli” ucraini sono scesi in piazza anche alcuni cittadini bielorussi e georgiani che si dicono “al fianco del popolo” di Kiev. Come detto, sono tanti i riferimenti a Vladimir Putin: un manifesto ritrae il suo volto con una scritta che fa riferimento a Monaco di Baviera ed al 1938, mentre un altro lo mette visivamente a confronto con lo stesso Hitler e Stalin. “Assassino”, “aggressore” e “dittatore” sono i termini più ricorrenti per definire il leader russo, a cui i manifestanti ricordano: “Noi non siamo occupanti, noi siamo i difensori della nostra patria” (Rin)