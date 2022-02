Ucraina: sindaco Napoli telefona a console, prevalga la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha telefonato al Console generale di Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko per manifestare "la vicinanza dell'intera città al popolo ucraino". Con l'auspicio "che possa prevalare la pace" il sindaco ha garantito la disponibilità dell'amministrazione "a fornire l'assistenza necessaria alla comunità ucraina residente a Napoli e ai parenti di chi vive in Ucraina". L'annuncio in una nota del Comune.(Ren)