Campania: De Luca, piccola Nza sta meglio grazie a medici Monaldi di Napoli

- "La piccola Nza sta molto meglio e questo riempie il cuore di gioia. Un ringraziamento speciale al professor Guido Oppido e a tutta l’unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli per l’intervento e le cure prestate. Da Napoli, dalla Campania, in un momento difficile, sono ore di apprensione e di angoscia per tutti noi, un messaggio di speranza, pace e solidarietà". Lo ha affermato sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)