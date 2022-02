Ucraina: Cirio (presidente Piemonte), guerra follia difficile da spiegare a bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bambini che camminano soli per strade fantasma. Bambini rannicchiati per terra nei tunnel di una metropolitana diventata l’unico bunker per proteggersi da una bomba. Bambini che stringono forte la mano dei propri genitori con il gruppo sanguigno scritto sulla manica della maglietta che indossano. Da stamattina all’alba questo pensiero mi tormenta. Perché quei bambini potrebbero essere i miei bambini. E non bastano i 49 anni che ho sulle spalle per trovare le parole con cui spiegare a Carolina ed Emanuele il perché di questa guerra. Che è una follia. Lo scrive su Facebook il governatore del Piemonte Alberto Cirio, commentando la guerra in Ucraina. (segue) (Rpi)