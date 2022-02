Napoli: chiede 5 euro a tifoso, arrestato parcheggiatore abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è stato arrestato un parcheggiatore abusivo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato di tentata estorsione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto in via Veniero, traversa di viale Augusto, avrebbe preteso 5 euro da un tifoso che si stava avviando verso lo stadio dove si sarebbe tenuta la partita di calcio tra Napoli e Barcellona, per poter parcheggiare e soprattutto per ritrovare la sua auto non danneggiata. Al rifiuto del tifoso, sarebbe nata una lite, scongiurata dall'intervento di una pattuglia della stazione carabinieri Napoli Posillipo e una gazzella del nucleo radiomobile. I militari hanno contestato la tentata estorsione e arrestato il 50enne che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (Ren)