Napoli: studenti assenti a scuola, denunciati genitori

- I carabinieri della compagnia di Nola (Napoli), nei comuni di San Paolo Belsito e Roccarainola, hanno denunciato i genitori di 5 minori, risultati assenti ingiustificati dalle lezioni per oltre il limite fissato dalla normativa. Si tratta di alunni di età compresa tra i 13 e i 14 anni. Le mamme e i papà dei minori, 7 in tutto, individuati come inadempienti, sono stati invitati a spiegare le motivazioni di tali assenze e denunciati. (Ren)