Veneto: fissati i criteri per i contributi ai Comuni per la sicurezza stradale

- È stato espresso a maggioranza, senza voti contrari, dal Consiglio regionale veneto parere favorevole alla Giunta sul bando che assegna contributi ai Comuni per la sicurezza stradale. Il precedente bando era del 2020. È intervenuto sul punto l’assessore regionale e vicepresidente Elisa De Berti. La Giunta regionale finanzia gli interventi sulla mobilità comunale, nella misura massima dell’80% della spesa prevista, che dovrà essere compresa tra i 75 mila e i 700 mila euro per ciascun intervento. Sono stati studiati criteri di valutazione per l’assegnazione dei punteggi in modo da formare una graduatoria di priorità, che avrà durata biennale, e individuati i seguenti settori di intervento prioritario: interventi a favore della sicurezza stradale, per la soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso; interventi finalizzati alla sicurezza stradale, da attuarsi con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico; interventi finalizzati all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti e alla sistemazione e manutenzione della segnaletica stradale; opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello, mediante la realizzazione di opere sostitutive o di collegamento viario; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.(Rev)