Salerno: scoperta e sequestrata discarica abusiva a Pontecagnano Faiano (Sa) (2)

- Presenti anche rifiuti denominati Raee quali frigo-congelatori da ristorazione. Tutti i rifiuti erano accumulati in maniera incontrollata, privi di tracciabilità e senza alcuna caratterizzazione, esposti alle intemperie e poggiati direttamente su terreno nudo. Il tutto in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo. Alla luce di quanto accertato i militari hanno provveduto a porre immediatamente sotto sequestro l’area di circa 800 metri quadrati ed i rifiuti in essa abbandonati ed a deferire all’autorità giudiziaria. Proseguiranno i controlli sul territorio a contrasto del fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti. (Ren)