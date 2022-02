Torino: da domani al Rettorato dell'Università esposta l'opera Obiettivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la giornata dedicata all'intelligenza artificiale e alle modalità trasversali e variabili con cui può creare un dialogo tra le arti e le scienze - ha affermato Giulia Carluccio, Prorettrice dell’Università di Torino - Unito inaugura la stagione 2022 di UniVerso. L'incontro a più voci curato da Simone Arcagni e l'installazione dell'opera di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico riflettono su come l'intelligenza artificiale chiami in causa non solo la tecnologia ma anche il pensiero, l'immaginario, la cultura, la società, l'espressione artistica e sono il primo degli appuntamenti di un programma ricco e sfaccettato che proporrà, lungo tutto l’anno, occasioni di dibattito su temi cruciali della nostra contemporaneità", ha concluso. (Rpi)