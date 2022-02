Ucraina: Cgil, Cisl e Uil del Veneto, “Si fermi la guerra e parta un vero processo di pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Cgil, Cisl e Uil del Veneto esprimono in una nota la ferma condanna pere l’escalation bellica in Ucraina. “L’aggressione militare russa in Ucraina sta mettendo a rischio la vita, il benessere e la sicurezza di milioni di persone. Vanno fermate immediatamente le ostilità, garantendo la protezione umanitaria dei civili. Cgil, Cisl e Uil del Veneto esprimono solidarietà al popolo e ai lavoratori dell’Ucraina e ritengono indispensabile attivare tutti i canali politici e diplomatici in sede europea e in sede Onu. Il ripudio della guerra – prosegue la nota - deve essere la priorità dell’agenda politica italiana e mondiale. L’Unione europea è chiamata ad agire nel solco dei suoi principi costitutivi a difesa della pace e della democrazia”. Cgil, Cisl e Uil del Veneto hanno annunciato la propria adesione alle tante iniziative contro il conflitto in preparazione nelle principali città della regione per sabato 26 febbraio, giorno in cui a Roma, in piazza Santi Apostoli, la Rete italiana Pace e Disarmo ha organizzato una manifestazione nazionale per la pace.(Rev)