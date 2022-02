Napoli: prefetto firma decreto per tavoli osservazione sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha firmato i decreti istitutivi dei tavoli di osservazione in materia di sicurezza presso le 10 Municipalità del Comune di Napoli. L'annuncio in una nota della prefettura: "I tavoli finalizzati ad avvicinare sempre più le istituzioni ai territori e alle comunità e ad affrontare le tematiche connesse alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri - saranno coordinati da dirigenti della prefettura e composti da un rappresentante del Comune di Napoli, dai presidenti della Municipalità, dai Responsabili degli uffici e comandi delle forze di polizia e della polizia locale, avranno il compito di segnalare in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica le azioni più urgenti di prevenzione e di contrasto e potranno attuare un confronto costante con i dirigenti scolastici, le parrocchie, i dirigenti dei settori giovanili delle società sportive nonché con i comitati civici e gli altri soggetti collettivi esponenziali degli interessi e bisogni avvertiti nella realtà di quartiere. In tal modo sarà incoraggiata la partecipazione attiva dei cittadini all’attuazione di azioni concrete nell’ambito delle politiche sociali, giovanili e culturali".(Ren)