Napoli: Europa Verde, inaccettabili due mesi per dissequestro villa comunale

- "C'è voluto troppo tempo per dare il via libera al dissequestro da noi chiesto insistentemente. Adesso bisogna procedere in tempi rapidi alla verifica delle condizioni degli alberi colpiti dalle fiamme e alla riapertura dell'ingresso da Piazza Vittoria. Questi tempi biblici sono inaccettabili. Bisogna rapidamente consentire la riapertura di tutti i cancelli della villa con l'eliminazione delle transenne". Lo hanno affermato in una nota il consigliere regionale Borrelli ed i consiglieri di Europa Verde della prima municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci: "Anche se si sono fatti piccoli passi avanti non siamo ancora soddisfatti di come si sta curando la Villa Comunale che dovrebbe essere l'emblema della gestione dei parchi cittadini. C'è ancora tanto degrado, tanta sporcizia e poca sicurezza al calar del sole dato che continua a mancare l'illuminazione nonostante abbiamo fatto diverse segnalazioni e richieste di interventi alla Citelum. Non ci siamo". (Ren)