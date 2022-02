Veneto: tavolo su alta velocità nell’ovest vicentino, obiettivo mitigare i disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viabilità dell’ovest vicentino collegata ai lavori per la realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità è stata al centro dell’attenzione stamattina di un tavolo convocato dalla Provincia di Vicenza. Presenti la Regione Veneto, IRICAV, RFI e Autostrada BS-PD, la Provincia con il presidente Francesco Rucco e i consiglieri delegati alla viabilità Davide Faccio e al trasporto pubblico Giancarlo Acerbi, i sindaci dei comuni interessati all’opera: Carlo Dalla Pozza per Altavilla Vicentina, Bruno Beltrame per Brendola, Gianfranco Trapula per Montecchio Maggiore, Dino Magnabosco per Montebello. Hanno partecipato anche Franco Viola e Fabio Zeni, direttori generali rispettivamente di Svt e Vi.Abilità. Con tutte le parti interessate, sono stati analizzati e verificati ulteriori interventi di mitigazione del grande disagio che comporterà la realizzazione dell'opera. La Provincia sta supportando le osservazioni dei Comuni e da parte dei progettisti è stata manifestata la disponibilità a tenerle in debita considerazione.(Rev)