Veneto: consumo di suolo, modifiche alla legge regionale

- La seconda commissione consiliare permanente del Consiglio regionale veneto ha approvato alcune modifiche alle leggi in materia di consumo di suolo e governo del territorio. La proposta emendativa, poi votata a maggioranza, è stata redatta in collaborazione con la Struttura tecnica competente e l’assessore regionale Corazzari. Tra le diverse modifiche proposte, al fine di tutelare di più le attività produttive esistenti che hanno bisogno di piccoli ampliamenti, si dispone, da un lato che tutti i nuovi insediamenti faranno sempre consumo di suolo; dall’altro, si apre una franchigia per gli ampliamenti, che non faranno consumo di suolo fino a 10mila metri quadri di superficie fondiaria. Quindi, solo l’eccedenza rispetto alla predetta soglia farà consumo di suolo, che verrà computata per il 50 percento sulla quota in capo alla Regione, per il restante 50 percento sulla quota in capo al singolo Comune. Inoltre, viene prevista una deroga al consumo di suolo per gli interventi rientranti nell’edilizia produttiva, qualificabili come Grandi Eventi a regia regionale, facendo così prevalere l’interesse pubblico. Il testo sarà trasmesso alla Prima commissione per acquisire nuovamente il parere di competenza sulla clausola di neutralità finanziaria.(Rev)