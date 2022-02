Veneto: quattro arresti per droga nell'ultima settimana a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli antidroga della Polizia locale di Venezia hanno portato all’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale di quattro presunti pusher. In aggiunta c’è stata anche una denuncia a piede libero di un sospettato, l'emanazione di ben otto ordini di allontanamento, un ritiro di patente di guida e quattro individui segnalati in Prefettura per la probabile assunzione di sostanze stupefacenti.I controlli antidroga hanno preso il via venerdì scorso, 18 febbraio, a Mestre, dove alcuni agenti in borghese hanno intercettato una cessione di stupefacente tra un 28enne e una 30enne in via Piave e un’altra nel parcheggio di un supermercato nelle vicinanze di via Torino. Il giorno dopo gli interventi sono proseguiti a Marghera e in centro storico, dove era stata rafforzata la presenza di agenti in occasione del Carnevale. Un ultimo arresto sempre per droga è stato messo a segno nella giornata di ieri a Mestre.(Rev)