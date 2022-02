Torino: da domani al Rettorato dell'Università esposta l'opera Obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani fino al 17 marzo il Rettorato dell'Università di Torino ospiterà l'opera artistica ideata da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico 'Obiettivo'. L'opera è un oggetto che emette luce in maniera continua basandosi sul dato delle persone in povertà estrema. L'emissione luminosa continua smetterà solo quando la povertà estrema scenderà al di sotto delle 500 mila persone. L’installazione usa tre modalità per visualizzare i dati attraverso la luce. La frequenza di oscillazione indica la quantità di persone interessata dal fenomeno della povertà estrema: più è veloce più il numero cresce, più è lenta più il numero scende. (segue) (Rpi)