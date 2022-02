Piemonte: Regione ad Expo Dubai con intera settimana di eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saremo protagonisti sia all’interno del Padiglione Italia che attraverso numerose iniziative collaterali, come la presenza in uno dei luoghi simbolo di Dubai - hanno continuato Cirio e gli assessori regionali -: lo SkiDome, l’impianto sciistico indoor visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti di ogni parte del mondo, che per tre mesi sarà ‘vestito’ con una campagna promozionale dedicata alla bellezza del nostro Piemonte. Dopo due anni giocati in difesa a causa della pandemia, ora ripartiamo in attacco con la forza delle nostre eccellenze", hanno concluso. (Rpi)