Veneto: sciopero dipendenti italiani Air France KLM, sit-in davanti al Consolato francese

- Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo hanno indetto per venerdì 25 febbraio, il primo sciopero nazionale dei dipendenti italiani di Air France KLM. L’astensione dal lavoro sarà di 4 ore (dalle 10 alle 14). La ragione della protesta è la scelta della compagnia di licenziare un terzo del personale italiano, nonostante la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali e la ripresa in corso del traffico aereo dopo le difficoltà causate dalla pandemia. In Veneto, il personale colpito dai licenziamenti è composto esclusivamente da donne, che saranno in sit-in davanti al Consolato francese di Venezia, in Calle seconda de la Fava.(Rev)