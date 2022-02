Campania: Zinzi (Lega), suggestivo piano territoriale sulla sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sempre ogni Piano di attività, quando si illustra, viene presentato come la soluzione a ogni emergenza. Anche quello relativo alla sanità territoriale in Campania non fa eccezione. A fare la differenza saranno la capacità amministrativa e un buon raccordo tra Regione e governo nazionale. Le difficoltà da sempre evidenziate, e amplificate negli ultimi due anni di pandemia, impongono un impegno comune. Abbiamo apprezzato l'autocritica di De Luca che ha evidenziato i punti che sono rimasti ancora senza risposta. La Sanità non ha colore politico e siamo pronti a fare la nostra parte nell'esclusivo interesse dei cittadini campani". Così il capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, intervenuto in unta trasmissione tv. (Ren)