Ucraina: manifestazione Pd sotto ambasciata russa, atteso intervento Letta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In un’epoca in cui le fake news acquistano sempre maggiore spazio sul web e i social media, è decisivo il ruolo di chi informa correttamente come Nova" Simona Malpezzi

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- C’è tutto lo stato maggiore del partito democratico questo pomeriggio in piazza per manifestare davanti all’ambasciata russa a Roma, dopo la decisione del presidente Vladimir Putin di dare il via alle iniziative militari in Ucraina. In viale Castro Pretorio, alla spicciolata, sono arrivate alcune decine di militanti ma soprattutto esponenti politici: ci sono i capigruppo di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindacato di Roma, Roberto Gualtieri, e diversi parlamentari fra cui Monica Cirinnà e Matteo Orfini. A minuti è previsto l’arrivo del segretario Enrico Letta. (Rin)