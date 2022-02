Veneto: accordo difesa suolo tra Anci e Anbi, la Regione sottolinea le proprie competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d’intesa siglato oggi tra L'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Associazione nazionale dei Consorzi di gestione territorio e acque irrigue (Anbi) per la difesa del suolo raccoglie l’approvazione da parte dell’assessore alla Difesa del suolo e al dissesto idrogeologico della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin, che sottolinea le competenze sulla rete idraulica principale e su quella secondaria nelle aree montane. “Vista la delicatezza della materia e la fragilità del territorio servono fondi per i comuni ma anche per le Regioni. Mi auguro che nel Pnrr si tenga conto del fatto che il sistema idraulico e geologico è assolutamente complesso e richiede importanti investimenti”, dice Bottacin. La Regione Veneto ha definito con l'Università di Padova e lo staff del professor Luigi D'Alpaos un piano di opere che vale oltre 3 miliardi di euro per la sicurezza idrogeologica del territorio. “Gli interventi già realizzati stanno dimostrando la loro efficacia e lo possiamo toccare con mano se guardiamo, per esempio, all'evento alluvionale del 2020 dove abbiamo registrato precipitazioni maggiori rispetto a quelle del 1966, quando in Veneto ci furono oltre 100 morti, e molto maggiori rispetto a quelle del 2010, quando mezzo Veneto finì allagato. E, nonostante ciò, nel 2020 i danni rilevati sono stati inferiori rispetto sia al 1966 che al 2010”, precisa Bottacin, che chiederà al coordinatore della Commissione ambiente della Conferenza delle Regioni, l’assessore Gianni Lampis della Sardegna, “un'azione incisiva in tal senso”.(Rev)