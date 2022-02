Veneto: lunedì 28 i palazzi comunali di Venezia illuminati per il “Rare Disease Day”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo, 28 febbraio, i palazzi di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, a Venezia, e del Municipio e della Torre, a Mestre, saranno illuminati di azzurro, di fucsia e di verde, ovvero dei colori simbolo delle malattie rare, di cui si celebra la Giornata mondiale (“Rare Disease Day”), promossa da Eurordis e coordinata, a livello nazionale, da Uniamo Fimr. La città ci Venezia aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, sostenuta anche dall'associazione “San Filippo Fighters OdV”. Il “Rare Disease Day”, giunto alla quindicesima edizione, ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare per rendere note, o ancor più evidenti, le problematiche affrontate dai malati rari nel loro vivere quotidiano, a cui il sistema sanitario non è spesso ancora in grado di dare valide risposte. In Italia i malati rari sono oltre due milioni: uno su cinque è un bambino.(Rev)