Napoli: Manzo (M5s), non lasciare Castellammare sola dopo scioglimento consiglio (2)

- Manzo ha affermato: "Mi auguro che questo giorno così triste e per certi versi così drammatico segni, in ogni caso, anche il punto di ripartenza di Castellammare. C'è bisogno di una nuova classe dirigente per cambiare il suo destino. Il mio augurio è, quindi, doppio: che in questi mesi di commissariamento la città non venga isolata e dimenticata dalle altre istituzioni. E che si inizi a lavorare per dare agli stabiesi prima possibile una vera occasione di rilancio, una amministrazione sana, trasparente e competente, con una politica fatta finalmente di persone nuove, portatrici di valori sani e rappresentativi della parte migliore di Castellammare". Infine ha concluso: "La città, per quello che ha rappresentato per l'intero Paese, merita il meglio. Innanzitutto, che questo giorno sia ricordato solo come una caduta dopo la quale, come recita il suo motto, c'è una rinascita". (Ren)