Ucraina: sindacati pensionati Veneto, siamo vicini alle assistenti familiari ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari delle sigle sindacali Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil del Veneto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina esprimono preoccupazione e vicinanza alle assistenti familiari da lì provenienti e impegnate nella cura di anziani in tante famiglie venete. “Non possiamo rimanere in silenzio su ciò che sta avvenendo in Ucraina, soprattutto perché ci tocca da vicino. E non parliamo solo delle conseguenze economiche, che un conflitto comporterà per tutti: il mondo contemporaneo è fortemente interconnesso nel bene e nel male, la pandemia ce lo ha insegnato e una guerra lo confermerà”, dichiarano Elena Di Gregorio, Tina Cupani e Debora Rocco. “Ci tocca da vicino anche da un punto di vista umano: sentiamo il dovere di rivolgere un pensiero di vicinanza alle 5 mila assistenti familiari ucraine presenti in Veneto. Sono donne che curano i nostri anziani non autosufficienti, sollevando le famiglie da un carico gravoso. E lo fanno vivendo distanti dalle loro famiglie, che in questi ultimi due anni hanno visto con difficoltà a causa delle restrizioni dovute al Covid. Quel che sta avvenendo è terribile, e ancora più ingiusto e difficile da affrontare per loro”.(Rev)