Veneto: accordo Fondazione scuola sanità pubblica e comando logistico dell’Esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Venezia, a Palazzo Balbi sede della Giunta Regionale del Veneto, è stata firmata una convenzione triennale tra la Fondazione scuola di sanità pubblica del Veneto e il Dipartimento militare di medicina legale di Padova. L’obiettivo è sviluppare e rafforzare sinergie nel campo della formazione del personale sanitario. La Fondazione si impegna a contribuire e sviluppare la ricerca e l'analisi sui temi dell'organizzazione delle Aziende sanitarie e del management sanitario. Altresì avrà il compito di coinvolgere gratuitamente nelle attività formative il personale appartenente alla Sanità militare, che sarà indicato dal Dipartimento militare di medicina legale di Padova. Quest’ultimo valuterà i suggerimenti della Fondazione per sviluppare la propria partecipazione attiva alle iniziative di interesse comune oltre a quelle di carattere didattico e agli eventi culturali di reciproco interesse. Il Dipartimento, le cui attività vanno dall’espletamento delle funzioni medico legali e clinico-ambulatoriali alla consulenza medica, specialistica e diagnostica, svolte non solo a favore del personale della Difesa ma anche di altre amministrazioni pubbliche come ad esempio la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, metterà a disposizione i locali della caserma “De Bertolini” per lo svolgimento delle attività formative. Alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e del Comandante di Sanità e Veterinaria dell’Esercito, Maggior Generale Massimo Barozzi, la convenzione è stata siglata dal professor emerito Santo Davide Ferrara, presidente della Fondazione Scuola di Sanità pubblica e dal Colonnello Sergio Garofalo, direttore del DMML di Padova.(Rev)