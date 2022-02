Veneto: mobilitazione regionale di Coldiretti contro le speculazioni sui prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attese centinaia di agricoltori di Coldiretti domani alla mobilitazione regionale per dire stop alle speculazioni sui prezzi. La manifestazione si terrà dalle 9.00 alle 12.00 presso l’area parcheggio di Forte Marghera in Mestre. “Vogliamo fortemente sensibilizzare il governo sulla attuale crisi economica, energetica e dei prezzi dei prodotti agroalimentari che sta mettendo a dura prova la tenuta delle nostre aziende”, spiega il presidente di Coldiretti Treviso Giorgio Polegato. L’iniziativa di Coldiretti dalla scorsa settimana sta percorrendo tutta l’Italia, da Nord a Sud nelle piazze e nei mercati di Campagna Amica con azioni di sensibilizzazione e pressing presso le istituzioni perché le speculazioni lungo tutta la filiera si ripercuotono sui bilanci aziendali e familiari. Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori –spiega Coldiretti - non riescono neanche a coprire i costi di produzione, con il balzo dei beni energetici che si trasferisce sui fatturati delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto anche per effetto di pratiche sleali che scaricano sull’anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali. Per ogni euro speso dai consumatori in prodotti alimentari freschi e trasformati appena 15 centesimi vanno in media agli agricoltori, ma, se si considerano i soli prodotti trasformati, la remunerazione nelle campagne scende addirittura ad appena 6 centesimi, secondo un’analisi Coldiretti su dati Ismea. Il latte, ad esempio, viene pagato agli allevatori appena 38 centesimi al litro, mentre un coltivatore di pomodoro da industria per la passata si vede corrispondere solo 10 centesimi al chilo. Non va meglio per chi produce grano per il pane, pagato 31 centesimi al chilo, né per le arance, dove il prezzo in campagna è di 43 centesimi al chilo, che scendono a 18 centesimi al chilo nel caso delle carote.(Rev)