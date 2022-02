Imprese: Fincantieri, prosegue costruzione flotta Explora Journeys, il nuovo brand di lusso Msc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, “Explora I sarà un’unità di nuova concezione completamente proiettata verso il futuro, la massima espressione della partnership tra noi ed Msc. Il rapporto con questa compagnia, infatti, è caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica e progettuale, che ha portato in pochi anni a tre distinti prototipi d’avanguardia e ha ribadito la straordinaria capacità di creare innovazione del nostro Gruppo”. Prosegue così a ritmo serrato la nascita dell’innovativa flotta di Explora Journeys, commissionata dal Gruppo Msc a Fincantieri nel 2018 grazie a un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro per quattro unità. Le navi hanno una stazza lorda di circa 64 mila tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili, anche sotto il profilo ambientale e della sostenibilità. Le unità, che dispongono ciascuna di 461 suite, sono caratterizzate da un design altamente innovativo, prestando particolare attenzione al comfort e al relax dei passeggeri. Sono destinate a un segmento di ospiti particolarmente esigenti che prediligono viaggi ricercati alla scoperta di destinazioni esclusive sia classiche che esotiche. (segue) (Com)