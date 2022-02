Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), fermare ogni violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle operazioni militari e la guerra in Ucraina sono notizie che non avremmo mai voluto avere. La comunità internazionale e l'Ue si adoperino per fermare ogni violenza e interrompere l'escalation. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Oggi è un giorno terribile per l'Ucraina e per tutta l'Europa. Siamo vicini al popolo ucraino e alla comunità che risiede a Torino e in Piemonte", conclude. (Rpi)