Veneto: Covid, in leggera frenata il calo dei positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discesa della curva continua, ma oggi con un saldo più ridotto rispetto ai dati dell’ultimo mese. Il bollettino di Azienza Zero della Regione del Veneto registra 4111 nuovi positivi e 4911 uscite dall’isolamento. Solo le province di Padova e Rovigo sono in leggera controtendenza rispetto al resto del territorio, ma con appena qualche decina di casi. Il miglioramento continua anche negli ospedali, dove si sono oggi 38 ricoverati in meno rispetto a ieri, 1252 in totale, di cui 98 in terapia intensiva. Sono stati 13 i decessi, per un totale di 13790 da inizio pandemia.(Rev)