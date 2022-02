Ucraina: Lo Russo (sindaco Torino), speriamo strada diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto preoccupati dall'escalation di violenza in Ucraina. Speriamo che si riprenda al più presto la strada della diplomazia. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parlando dell'attacco della Russia in Ucraina, a margine dell'annuncio dei fondi del Mit sulla nuova linea della metropolitana. "Siamo in apprensione sia per i civili sia per le conseguenze energetiche per l'Europa", ha concluso Lo Russo. (Rpi)