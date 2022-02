© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi Cgil Piemonte organizzerà in tutta la Regione delle iniziative per dire no alla guerra in Ucraina. In particolare sabato 26 febbraio alle 11 a Torino, davanti alla Prefettura di piazza Castello, si terrà l'iniziativa "Nato-Russia-Ucraina: la guerra non è mai la soluzione". (Rpi)