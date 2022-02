Napoli: Manfredi, piano di investimenti per la zona Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''La nostra idea è che l'area est diventi un po' il distretto tecnologico, digitale e di sviluppo della città. Abbiamo un grande piano di investimento della zona orientale''. ''Il piano parte dalla riqualificazione delle aree di edilizia economica e popolare, dove faremo interventi molto importanti anche con le risorse del Pnrr, poi c'è il recupero del mare sia dal punto di vista ambientale che del rapporto urbanistico, investimenti in innovazione e cultura". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi in visita in una scuola di Barra. (Ren)