Piemonte: Cirio e Gabusi su commissario Mauceri, progetto Tav acquista ancora più forza (2)

- "La figura di Mauceri è centrale nell’avanzamento non solo della Torino-Lione, ma anche del Terzo Valico, essendo commissario straordinario di governo per entrambe le opere - hanno continuato Cirio e Gabusi -, che, lo ricordiamo, fanno parte dei due corridoi ferroviari europei che si incrociano proprio in Piemonte. Grazie al suo operato tutti e due i progetti stanno avanzando rapidamente e la Regione Piemonte non può che confermare la concretezza e gli esiti positivi del rapporto instaurato. Auguriamo al neo presidente buon lavoro, certi che si proseguirà speditamente sulla strada già tracciata", hanno concluso. (Rpi)