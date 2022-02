Imprese: Fincantieri, prosegue costruzione flotta Explora Journeys, il nuovo brand di lusso Msc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi, presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, la "cerimonia della moneta" di Explora I, prima delle quattro navi da crociera di lusso ordinate al gruppo cantieristico italiano dalla Divisione Crociere del Gruppo Msc per il nuovo brand di lusso Explora Journeys. Iniziata a costruire a giugno 2021, l’unità entrerà in servizio a maggio del 2023. In parallelo prosegue la costruzione di Explora II, seconda nave del nuovo brand che ha iniziato a prendere forma, a ottobre 2021, nel cantiere di Castellammare di Stabia e che verrà consegnata nell’autunno del 2024 dal cantiere di Sestri Ponente. Le ultime due unità si prevede entreranno in servizio nel 2025 e nel 2026. Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc, ha dichiarato che “l’Italia è un paese strategico per tutto il settore marittimo e per questa ragione il gruppo Msc ha investito e continua a investire in modo significativo nel Belpaese, creando ricadute economiche e occupazionali di assoluto rilievo e posizionandosi non solo come il primo gruppo del settore dello shipping a livello nazionale, ma anche come uno dei principali investitori internazionali del sistema economico italiano. Soltanto per la costruzione delle 8 navi Seaside e Explora della Divisione crociere del gruppo, l’investimento complessivo ammonta a quasi 6 miliardi di euro, generando un impatto economico complessivo per l'Italia di 27 miliardi di euro. Le attività del gruppo in Italia non riguardano soltanto la costruzione delle navi, ma arrivano ad interessare numerosi altri comparti dell’industria e generano ricadute a beneficio di tutto il ‘sistema Paese’. A livello occupazionale il gruppo Msc attualmente impiega circa 15 mila dipendenti in Italia”. (segue) (Com)