Imprese: Fincantieri, prosegue costruzione flotta Explora Journeys, il nuovo brand di lusso Msc (3)

- Grazie a queste nuove unità, la partnership di lungo termine tra Msc e Fincantieri ha raggiunto ad oggi il numero di ben otto navi, costruite tutte in Italia per un valore complessivo di ordini che sfiora i 6 miliardi di euro, facendo del gruppo ginevrino uno dei principali clienti del cantiere italiano. La prima commessa, siglata nel 2015, ha previsto la costruzione di due navi classe "Seaside" – Msc Seaside e Msc Seaview, consegnate rispettivamente nel 2017 e nel 2018 – che rappresentano le unità più grandi e tecnologicamente avanzate mai costruite in Italia. Ad esse è seguita la realizzazione di due navi della classe «Seaside Evo», ancora più grandi e ulteriormente migliorate sotto il profilo tecnologico e ambientale: Msc Seashore, consegnata a luglio 2021, e la gemella Msc Seascape che sarà varata a novembre 2022. (Com)