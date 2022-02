Piemonte: due nuove tipologie di villeggiatura per il turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda tipologia è invece una completa novità per il Piemonte (ma già diffusa all'estero e in Italia in Emilia Romagna): i 'Condominium Hotel' (o Cond-Hotel) sono costituiti da singoli appartamenti all'interno di immobili (o nelle immediate vicinanze) che vengono appositamente riqualificati per dare ospitalità alberghiera, coordinati da un'unica reception. Gli appartamenti del Cond-Hotel devono avere dimensioni minime prestabilite e fornire alcuni servizi comuni. Ogni singolo proprietario di unità immobiliare può riservarsi un certo periodo dell'anno per l'uso personale dell'appartamento. L'assessora al Turismo Vittoria Poggio ha sottolineato che questo provvedimento è nato per "dare più omogeneità e snellezza ai regolamenti". (Rpi)