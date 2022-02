Ucraina: Ciambetti (consiglio regionale Veneto), condanna netta contro ogni violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale veneto Roberto Ciambetti (Lega), commentando la situazione tra Ucraina e Russia cita le parole scritte nel 2003 dall’allora vescovo di Vicenza monsignor Pietro Nonis nella sua lettera sull’attacco unilaterale degli Usa in Iraq. “Chiediamo unitamente ad ogni uomo e donna operatori di pace, di spendersi attivamente perché rifiorisca una cultura di pace, dove la fame e la sete di giustizia diventino la fonte e insieme il traguardo di un'umanità mai stanca di camminare per un mondo più giusto”. Ciambetti ricorda anche l’invito “Si vis pacem para pacem” fatto da Filippo Turati nel suo discorso alla Camera il 12 giugno 1909. “In queste voci, dal mondo cattolico a quello socialista, c’è l’invito a noi tutti, indipendentemente dal nostro credo politico, a conquistare la pace nel pieno rispetto del diritto internazionale ben sapendo che ogni violenza calpesta la giustizia. Condanniamo ogni violenza e violazione del diritto internazionale. Le guerre del Novecento ci hanno insegnato che non ci sono vincitori, ma solo morti, ferite, dolori, macerie e distruzioni non solo materiali. Oggi, siamo chiamati a conquistare la pace, a spegnere ogni incendio prima che quello di oggi deflagri coinvolgendo altri scenari, abbiamo il dovere etico ma ancor prima morale di sostenere l’aiuto umanitario verso chi oggi soffre”, conclude Ciambetti.(Rev)