Ucraina: aggressione inaccettabile, nota congiunta opposizione consiglio regionale Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I segnali di guerra che ci avevano allarmato nei giorni scorsi si sono drammaticamente trasformati in realtà nella notte di oggi. Assistiamo sgomenti all’invasione dell’Ucraina, Paese sovrano, da parte della Russia”. Comincia così la nota congiunta dei gruppi consigliari di opposizione del Consiglio regionale veneto. “È un’aggressione inaccettabile, in spregio al diritto internazionale, ai patti siglati in passato dalla Russia, al rispetto per la dignità dell’uomo. Condanniamo il ricorso alla guerra per sostenere qualsiasi proprio diritto e condanniamo l’uso della violenza della guerra, solidali senza se e senza ma al popolo ucraino aggredito. Non vediamo ragione che oggi possa giustificare la perdita della vita di giovani e civili, per sostenere una pretesa politica”. I consiglieri di minoranza invocano la rapida ripresa del dialogo e sollecitano il Consiglio regionale a prendere velocemente posizione per sostenere l’azione diplomatica europea e condannare ogni uso della violenza.(Rev)