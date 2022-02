Ambiente: Federico (M5s), 300 milioni per "cura" piccoli comuni occasione di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Grazie all’impegno del Movimento 5 stelle e del sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, abbiamo stanziato 300 milioni ed esteso la platea dei beneficiari ai Comuni più piccoli". Lo sottolinea Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio alla Camera dei deputati. "Il ministero dell’Interno ha definito le modalità con cui i Comuni possono richiedere il contributo 2022 per rigenerazione urbana e decoro, entro il prossimo 31 marzo. Il contributo - prosegue - ammonta a un massimo di 5 milioni di euro per i Comuni sotto i 15 mila abitanti che associandosi superino i 15 mila abitanti. Un altro piccolo grande passo per ridurre la marginalità dei territori interni e dei piccoli borghi. Un aiuto concreto ad affrontare questa fase difficile e migliorare la qualità della vita e gli standard di sostenibilità”.(Rin)