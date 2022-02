Campania: Cammarano, Aree interne, siglata intesa con Università Federico II per pianificare rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo di rilancio dei territori delle Aree interne passa ora anche per la formazione e la ricerca. Con l'approvazione di una risoluzione in III Commissione regionale speciale, su proposta del consigliere regionale Tommaso Pellegrino, abbiamo sancito un'intesa con il centro interdipartimentale di ricerca Lupt 'Raffaele D'Ambrosio', dell'Università degli Studi di Napoli Federico II". Lo ha dichiarato il presidente della III Commissione speciale regionale della Campania Michele Cammarano. "Un accordo - ha continuato - che ci consentirà di pianificare la rinascita dei nostri territori, programmando ogni iniziativa e provvedimento, lavorando in sinergia con esperti del mondo accademico e della ricerca scientifica. Come prima Commissione in Italia per lo sviluppo delle aree interne, con questo accordo possiamo far nascere un modello che sia illuminante anche per le altre regioni".(Ren)