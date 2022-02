Napoli: Manfredi, dobbiamo dare un futuro al sito della Whirlpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dei momenti complessi perché si sta cercando di finalizzare il progetto per il nuovo futuro del sito". "Il Comune è impegnato sia sul tavolo delle trattative, sia per sostenere tutte le iniziative amministrative per la riconversione del sito. Il nostro assessore Lieto è impegnato per la parte amministrativa, l'assessore Marciani sta seguendo la vertenza, io sto seguendo con il Governo nazionale e con le istituzioni locali questo tema perché credo che dobbiamo dare un futuro al sito della Whirlpool", così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sulla vertenza Whirlpool arrivata oggi al suo millesimo giorno. (Ren)