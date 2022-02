Piemonte: Airaudo (Cgil) a 'Nova', Stellantis venga a illustrare interventi rispetto a impianti nostro paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo deve fare a maggior ragione con i dati così positivi, che speriamo lo siano anche per l'occupazione - ha continuato Airaudo. Al governo invece chiediamo un piano nazionale per l'automobile, dove gli incentivi e le risorse pubbliche messe in campo devono essere finalizzate all'occupazione e l'utilizzo degli impianti nel nostro paese. Senza un piano noi rischiamo di non incrociare neanche l'opportunità della transizione dell'automobile verso l'elettrico", ha concluso. (Rpi)