Napoli: movida, controlli e sanzioni

- La Polizia locale di Napoli, per il rispetto dell'ordinanza sindacale 59/2022, ha effettuato 159 verifiche ad altrettante attività nell'immediatezza degli orari di chiusura stabiliti. Dai controlli sono stati scaturiti 5 verbali, di cui 3 perché trovati in attività dopo l'una di notte, uno per l'emissione di musica udibile all'esterno di un locale dopo la mezzanotte e uno perché un esercizio di vicinato avrebbe venduto per asporto alcol dopo la mezzanotte. In particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia, in via Bisignano e via Mergellina, nella zona del centro storico in via S. Sebastiano, Calata Trinità Maggiore e via Carlo Poerio. "Le attività sono poi continuate in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5 come previsto dall'ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati per l'intero fine settimana", fa sapere in una nota il Comune di Napoli. (Ren)